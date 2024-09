Aluno que esfaqueou seis colegas em Azambuja retido pela GNR numa sala de aula

O aluno que esfaqueou hoje seis colegas numa escola de Azambuja está retido pela GNR numa sala de aula à espera da chegada da Polícia Judiciária (PJ), disse à Lusa fonte da guarda.

A mesma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) avançou, pouco depois das 16:00, que este aluno tem 12 anos e que os esfaqueamentos ocorreram dentro do estabelecimento, a Escola Básica 1, 2 e 3 de Azambuja, no distrito de Lisboa.

Os alunos esfaqueados têm entre 12 e 14 anos. Uma menina de 12 anos está em estado grave e foi transportada para o hospital de Vila Franca de Xira.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo referiu à Lusa que as lesões da criança são ao nível do tórax e da cabeça.

No local encontram-se seis ambulâncias e elementos dos Bombeiros de Azambuja e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).