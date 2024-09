Campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 arranca a 20 de Setembro

A campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19 para o Outono e Onverno deste ano terá início já no próximo dia 20 de Setembro. Este processo de imunização foi antecipado para garantir que o maior número possível de pessoas elegíveis esteja vacinado até ao final de Novembro, com o objectivo de reforçar a protecção durante os meses de maior risco, quando os vírus respiratórios estão em maior circulação.

Este ano são 2,6 milhões de doses só da vacina da gripe, 2,3 de dose normal e 360 mil de dose elevada, que passa a ser dada a todas as pessoas a partir dos 85 anos e não apenas em lares e cuidados continuados.

A Direcção-Geral da Saúde apela à população para a importância desta dupla vacinação para a prevenção de doença grave e morte. Por isso, da mesma forma que aconteceu no ano passado, as vacinas contra a gripe e a covid-19 voltam a poder ser administradas em farmácias, além das unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde.

Vacinação é gratuita?

Sim. A vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19 é gratuita para a população mais vulnerável, nomeadamente:

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;

grávidas;

residentes em instituições como estruturas residenciais para pessoas idosas, lares de apoio, lares residenciais e centros de acolhimento temporário;

utentes de serviço de apoio domiciliário;

doentes na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados;

pessoas apoiadas no domicílio pelos serviços de apoio domiciliário, com acordo de cooperação com a Segurança Social ou Misericórdias Portuguesas;

doentes apoiados no domicílio pelas equipas de enfermagem das unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde ou com apoio domiciliário dos hospitais do SNS;

doentes internados em unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, que apresentem patologias crónicas e condições para as quais se recomenda a vacina;

reclusos nos estabelecimentos prisionais;

pessoas, com mais de seis meses de idade e com determinadas patologias crónicas e condições como doença cardiovascular, insuficiência renal, doença pulmonar crónica, doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória, da eliminação de secreções ou com risco aumentado de aspiração de secreções, diabetes, trissomia 21, pessoas submetidas a transplante de células precursoras hematopoiéticas ou de órgãos sólidos, pessoas a aguardar transplante de células precursoras hematopoiéticas ou de órgãos sólidos e pessoas com imunodepressão;

profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo estudantes em estágios clínicos;

profissionais que trabalhem em estabelecimentos como estruturas residenciais para pessoas idosas, lares de apoio e residenciais e centros de acolhimento temporário, etc.;

bombeiros com contacto direto com as pessoas consideradas com alto risco de desenvolver complicações pós-infeção gripal;

profissionais dos estabelecimentos prisionais;

profissionais de distribuição farmacêutica.

As vacinas são ainda recomendadas a outros grupos de pessoas?

Segundo a norma da Direção-Geral da Saúde, independentemente da gratuitidade, a vacinação contra a gripe é ainda recomendada a:

coabitantes e prestadores de cuidados de pessoas de alto risco que não possam ser vacinadas

coabitantes e prestadores de cuidados a crianças cuja idade não permita a vacinação (menos de 6 meses) e que tenham risco elevado de desenvolver complicações

profissionais de infantários, creches e equiparados

É possível levar as duas vacinas ao mesmo tempo?

Sim. No caso das vacinas da gripe e da covid-19, a administração pode ser simultânea, não sendo necessário respeitar qualquer intervalo de tempo. Pode, no entanto, optar por lhe ser administrada uma vacina e, algum tempo depois, a outra, sem necessidade de respeitar qualquer intervalo específico no caso particular destas duas vacinas.

E posso levar apenas uma vacina?

Como fazer o agendamento da vacinação?

Como fazer o agendamento da vacinação?Pode agendar a vacinação sazonal contra covid-19 e/ou gripe através da plataforma de agendamento das farmácias portuguesas.

Neste caso, receberá um SMS de confirmação, 24h antes da data agendada. Se a sua farmácia não tiver disponível esta opção, poderá agendar diretamente ao balcão ou por telefone.

O agendamento não é obrigatório, mas é recomendado.