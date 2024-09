CMF implementa corredor 'Kiss & Ride' junto a infantário na Boa Nova

Conforme já havia sido noticiado, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade de 2024, presentemente a decorrer, a Câmara Municipal do Funchal (CMF), procedeu, hoje, à implementação de um corredor Kiss & Ride na doca de estacionamento junto ao Refúgio do Bebé, infantário situado na Boa Nova, Freguesia de Santa Maria Maior. O momento contou com a presença do vice-presidente da CMF, Bruno Pereira

Corredor 'Kiss & Ride' nasce na doca junto a jardim de infância no Transval Semana Europeia da Mobilidade do Funchal apela à utilização dos transportes públicos e à circulação pedonal pelos mais novos

Em comunicado de imprensa, autarquia reforça que esta tem como propósito "dotar as unidades escolares com melhores acessibilidades e possibilitar, por conseguinte, uma maior segurança rodoviária na área envolvente à escola".

A mesma nota lembra, que "os encarregados de educação poderão utilizar o corredor Kiss & Ride no período escolar, no horário compreendido entre as 07h e as 19h, sendo que de forma a promover a rotatividade, o estacionamento apenas será permitido durante 10 minutos".

A Semana Europeia da Mobilidade de 2024 prossegue, amanhã, com realização da marcha pedonal 'Mexa-se pela Sua Saúde', que contará com a presença da vereadora Ana Bracamonte.

Esta actividade, desenvolvida em colaboração com os ginásios municipais, Centro Comunitário do Funchal e Centro Comunitário Regional, destina-se à comunidade sénior e tem como "objectivo encorajar a adoção de comportamentos consubstanciados na mobilidade suave, com particular incidência na circulação pedonal, salientando os seus benefícios para a saúde física e mental".

Pelas 12 horas, serão também lançados novos postos de carregamento para veículos eléctricos, na Rua Nova da Quinta Deão e no Parque das Cruzes.

Uma medida, que se enquadra "na estratégia municipal de promoção à electrificação da mobilidade" da autarquia funchalense. O executivo revela ainda que, nesta linha, dotará também os parques de estacionamento municipalizados com postos de carregamento duplos.