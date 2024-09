Bruno Pereira apela à adopção do uso do transporte público nas deslocações para a escola

Na sessão intitulada 'Vamos Refletir sobre a Mobilidade Urbana', que hoje decorreu na Escola Secundária Jaime Moniz, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, Bruno Pereira apelou a que se use o transporte público nas deslocações para a escola.

Neste evento, questões como a sinistralidade rodoviária associada ao excesso de velocidade e ao consumo de álcool e substâncias psicoativas, transporte público coletivo de passageiros e mobilidade sustentável, foram abordadas por diversos oradores, nomeadamente pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira; subintendente da Polícia de Segurança Pública, Fábio Castro; presidente do Conselho de Administração da Horários do Funchal, Alexandro Gonçalves; e o Diretor Regional da Direção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, Rui Gonçalves.

"No Funchal, 56% utilizam o transporte individual para a sua mobilidade, 24% o transporte público e 20% modos suaves, como andar a pé”, referiu Bruno Pereira. O autarca considera que seria “muito positivo” para a cidade, os alunos optarem pelo transporte público, lembrando que os passes sociais são gratuitos para jovens até os 23 anos.

“A rede existe, os autocarros foram renovados, o serviço é excelente, e nesse sentido os alunos ao fazerem essa opção seria um alívio na economia familiar, porque o passe é gratuito, e, por outro lado, seria menos congestionamentos na cidade e melhor qualidade do ar”, reforçou, sublinhando que “todos ficam a ganhar”.

As iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade da Câmara Municipal do Funchal decorrem até domingo, 22 de Setembro. Além das iniciativas de sensibilização decorrem nesta semana a implementação de medidas, nomeadamente a inauguração esta tarde de um corredor Kiss & Ride na doca de estacionamento junto ao Refúgio do Bebé e amanhã o lançamento de dois pontos de carregamento na Rua Nova da Quinta Deão e no parque da Rua das Cruzes.

