ABM realiza actividade no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, a Associação de Basquetebol da Madeira (ABM) vai realizar uma actividade no domingo, dia 22 de Setembro, entre as 10 e as 13 horas, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, junto às Galerias São Lourenço.

A actividade estará dividida por quatro estações: estação de passe, estação de drible, estação de lançamento e estação de jogo 3x3. Ao longo da manhã serão recolhidos os resultados dos participantes nas estações, estabelecendo-se um ranking. Os vencedores serão premiados com um brinde surpresa.

Existirá, também, um espaço livre no local, onde os clube podem fazer a promoção da sua actividade junto da população em geral. "Os clubes interessados em utilizar este espaço deverão nos comunicar o interesse, no momento da apresentação da Conferência Regional do Calendário (no dia 21 de Setembro, pelas 10h00, na sede da ABM).