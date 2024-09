Ordem dos Engenheiros Técnicos visita o Departamento de Mobilidade e Trânsito da CMF

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET)realizou esta quarta-feira, 18 de Setembro, uma visita técnica às instalações do Departamento de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal do Funchal, cujo tema centrou-se nos desafios da mobilidade urbana.

Na visita técnica, foram abordados, entre outros, as seguintes temáticas: dinâmicas do parque automóvel no Funchal e R.A.M., instrumentos de gestão territorial no domínio da mobilidade, projectos europeus centrados na mobilidade e acessibilidade, intermodalidade, com enfoque na mobilidade pedonal, ciclável, transporte público colectivo e mobilidade eléctrica, medidas de acalmia de tráfego, requalificação do espaço público e eventos de sensibilização.

Esta iniciativa, que decorreu no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade 2024, contou com a presença de participantes de várias especialidades, "consolidando o papel da OET como promotora de um espaço de partilha de conhecimento e defesa do interesse público", refere um comunicado enviado pela entidade.

"A Secção Regional da Madeira da OET enaltece a participação de todos e agradece a disponibilidade e acolhimento por parte dos colaboradores da Divisão de Mobilidade e Trânsito da Câmara Municipal do Funchal, nomeadamente a Eng.ª Lívia Silva, Eng.º Roberto Farinha e o Geógrafo Augusto Vieira", conclui.