ADN afiança que Albuquerque quer novas eleições

O ADN – Alternativa Democrática Nacional lamenta "que uma vez mais a nossa RAM esteja a ser notícia para o todo o Mundo por (alegada) corrupção na política regional, em que os prevaricadores continuam sendo os mesmos que deram origem à anterior megaoperação da PJ e MP a 24 de Janeiro deste ano, ou seja, membros do nosso Governo Regional, Autarquias e desta vez até envolve o próprio partido político que está no poder".

Em comunicado enviado às redacções, o dirigente Miguel Pita afirma não considerar "uma simples coincidência o anúncio do Dr. Miguel Albuquerque em querer alterar a Lei Eleitoral na RAM com tanta urgência, precisamente 4 dias antes desta nova megaoperação da PJ, pois parece-nos mais que óbvio que a intenção deste Executivo será no caso da necessidade de novas eleições antecipadas, conseguir antes aprovar esta nova lei que irá facilitar a maioria absoluta do PSD e desta forma perpetuarem-se no poder, através da criação de 13 círculos eleitorais, que só irá favorecer os dois grandes partidos políticos, em detrimento dos que têm menor ou nenhuma representação parlamentar".

O ADN garante que vai respeitar sempre a “presunção de inocência” dos visados nestas duas megaoperações, "mas achamos impróprio e motivo de falta de credibilidade político-social, a existência dum presidente do Governo Regional constituído arguido por suspeitas de actos de corrupção desde Janeiro 2024, beneficiando dessa imunidade parlamentar para não responder perante a justiça e agora surgirem novas suspeitas, desta vez sobre o partido político no poder de envolvimento em actos de financiamento ilícito".