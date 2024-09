Substituição do passe social +65 gratuito na Loja do Cidadão

No início de Setembro deu-se início ao processo de substituição do “Passe Social +65” gratuito para o novo Passe GIRO, para utilização na rede SIGA.

O processo tem a colaboração das casas do povo em todo a ilha, bem como do Gabinete de Atendimento ao Público da Nazaré da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, às 2.ª e 5.ª feiras, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.

Os portadores do “Passe Social +65” gratuito podem requerer o seu novo passe GIRO nas Casas do Povo aderentes, devendo optar, por regra, pela Casa do Povo mais próxima da sua área de residência.

A substituição do “Passe Social +65” gratuito para o novo Passe GIRO pode ser efetuada junto destas instituições até ao dia 8/11/2024.

A partir de hoje, 18 de setembro, é também possível requerer o novo “Passe Social +65” GIRO junto do Espaço Cidadão, na Loja do Cidadão do Funchal, de 2.ª a 6.ª feira das 14:00 às 18:30.

As Casas do Povo, IHM/Nazaré e Loja do Cidadão do Funchal recebem formulários apenas para o “Passe Social +65”, ou seja, não recebem formulários para outros títulos de transporte.

O processo de troca dos passes

· Descarregar e imprimir (pode ser a preto e branco) o formulário disponível em https://www.madeira.gov.pt//Portals/21/Documentos/Transportes/Formulario-GIRO%20APROVADO.pdf.

· Entregar o formulário devidamente preenchido, juntando:

o Fotografia tipo passe atualizada;

o Fotocópia frente e verso do Cartão de Cidadão ou, em alternativa, do Bilhete de Identidade e Cartão com o Número de Identificação Fiscal;

o Pagamento de 5€ (custo de emissão do cartão).

· Levantar o novo cartão GIRO sempre no mesmo local onde foi entregue o formulário, sendo que as primeiras entregas ocorrerão a partir de 2/11/2024.

Prazos

O prazo para requerer a substituição do passe gratuito ocorrerá entre os dias 03/09/2024 e 08/11/2024, de modo a permitir que até 31/12/2024 todos os passageiros disponham do novo cartão GIRO.

Período transitório

Os utilizadores atuais do Passe Social +65 poderão continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (Siga Rodoeste, CAM, e Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os passes atuais.

Informação também disponível em https://siga.madeira.gov.pt/noticias e em https://www.madeira.gov.pt/drtmt.