Mostra de especialidades médicas transmitida na sede do Conselho Médico da RAM

A Ordem dos Médicos está a promover, em Lisboa, a MOSTREM, jornadas promovidas pela Secção Regional do Sul e pelo Conselho Nacional do Médico Interno, hoje e amanhã. Por forma a aproximar os madeirenses dessa realidade, a mesma será transmitida por teleconferência para a sede do Conselho Médico da RAM, na Rua Nova de S. Pedro, no Funchal.

"O objectivo destas jornadas é mostrar, aos médicos Internos, o que as diversas especialidades têm para lhes oferecer", explica nota enviada à imprensa, acrescentando que "as apresentações cabem aos internos das referidas especialidades e estará presente, um membro do colégio das especialidades e um membro da direção do CRSUL".