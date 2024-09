Sismo de magnitude 2.8 registado a cerca de 35 km a Noroeste do Porto Moniz

Às 09:17 desta manhã de sábado, 14 de Setembro, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago da Madeira, um sismo de magnitude 2.8 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou a cerca de 35 km a Noroeste do Porto Moniz, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, não havia sido recebida, até ao momento, nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido.

"A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", explica o comunicado remetido às redacções.

O IPMA apela, não obstante, que sejam tidas em atenção eventuais indicações dos serviços de protecção civil.