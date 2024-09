Três presumíveis membros do grupo extremista Estado Islâmico detidos na Finlândia

As forças de segurança finlandesas detiveram a 10 de setembro três suspeitos de pertencerem ao grupo extremista Estado Islâmico, que foram hoje levados a tribunal, noticiou a televisão pública YLE, indicando que nenhum deles é finlandês.

O Tribunal Distrital de Helsínquia emitiu ordem de prisão para os três suspeitos de pertença a uma organização terrorista, e deu ao Ministério Público um prazo até janeiro para apresentar a acusação.

Os três homens, que terão cerca de 30 anos, foram detidos por crimes ocorridos na cidade de Helsínquia, embora não haja, por enquanto, provas de que estivessem a preparar um atentado na Finlândia.

Um detetive do Serviço Nacional de Investigação (NBI), Mikko Salminen, confirmou à YLE que os suspeitos foram detidos na sequência de uma operação que envolveu também o Serviço de Segurança e Informações finlandês (SUPO).

"Suspeitamos de que o caso conta com o envolvimento de um grupo islâmico radical internacional. Suspeitamos de que esteja relacionado com as atividades do [grupo] Estado Islâmico", declarou Salminen, acrescentando que nenhum dos suspeitos detidos é cidadão finlandês, mas todos têm visto de residência no país do norte da Europa.

"A investigação não revelou qualquer prova de que houvesse risco de um atentado terrorista contra a Finlândia", sublinhou o detetive.

Fontes citadas pela YLE revelaram que os crimes cometidos em Helsínquia ocorreram entre janeiro de 2023 e junho de 2024.