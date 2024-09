Desinformação sobre migrantes e animais de estimação "colocam vidas em risco"

A teoria da conspiração, lançada por Donald Trump e outras personalidades, de que migrantes haitianos roubam ou comem animais de estimação numa cidade de Ohio, "coloca vidas em perigo", alertou hoje a Casa Branca.

"Estes comentários obscenos (...) colocam vidas em perigo" nas "comunidades que são alvo destas tentativas de difamação", frisou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em declarações aos jornalistas.

Uma ameaça de bomba levou na quinta-feira à evacuação da sede da Câmara Municipal de Springfield, no Ohio, cidade onde o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump acusou, durante o debate presidencial com a democrata Kamala Harris, de que os imigrantes que ali residem comem cães e gatos.

As autoridades locais detalharam, em comunicado, que a ameaça de bomba foi contra múltiplas instalações em Springfield e, por isso, vários escritórios, incluindo o gabinete do presidente da câmara, foram evacuados e foi lançada uma operação policial.

A ameaça foi enviada por e-mail na manhã de quinta-feira "para várias agências e meios de comunicação social".

Desde segunda-feira que Springfield está no centro de uma acesa controvérsia, lançada pela direita radical e alimentada por Donald Trump, que afirma sem provas que estes migrantes haitianos atacam cães ou gatos para os comer.

Embora a polícia local tenha negado categoricamente esta tese, assim como vários meios de comunicação de verificação de informação, o candidato republicano repetiu-a várias vezes desde terça-feira, quando já a tinha vendido durante o seu debate televisivo contra Kamala Harris.

Situada no sudoeste do Ohio e com cerca de 60 mil habitantes, Springfield assistiu nos últimos anos à chegada de cerca de 10 mil haitianos que ali se instalaram à procura de trabalho.

Acredita-se que a circulação nas redes sociais deste boato não confirmado tenha sido desencadeada após a detenção da afro-americana Allexis Telia Ferrell, uma cidadã norte-americana de 27 anos detida por matar e tentar comer um gato no mês passado em Canton, uma cidade em Ohio localizada a cerca de duas horas a nordeste de Springfield.

As autoridades de Springfield não ligaram as ameaças de quinta-feira ao que Trump disse durante o debate, mas também não descartaram que não estejam relacionadas.

Após as declarações de Trump, ativistas pró-imigrantes alertaram que esta retórica pode desencadear ataques racistas contra os recém-chegados, especialmente a comunidade haitiana.

A Haitian Bridge Alliance condenou, em comunicado, as declarações do ex-presidente e classificou-as como "infundadas e inflamatórias".

"Esta retórica não só perpetua estereótipos prejudiciais, como também contribui para a perigosa estigmatização das comunidades imigrantes, especialmente dos imigrantes negros da República do Haiti", alertou esta organização não-governamental (ONG) em comunicado.