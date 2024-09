RIR revoltado com declarações de Albuquerque

“Foi com enorme revolta que o Partido Reagir Incluir Reciclar tomou conhecimento das declarações prestadas hoje por Miguel Albuquerque em relação ao acontecimento deste fim de semana em pleno “coração” da Floresta Laurissilva!”, refere o partido em nota à imprensa.

O RIR lembra que, por altura dos recentes incêndios florestais que assolaram a nossa ilha, publicou um post em que compararam Miguel Albuquerque ao imperador Nero. “E não nos engamos, pois claramente a governar a Madeira temos um presidente que não respeita nada nem ninguém, sem escrúpulos e completamente alienado da realidade! E sim, as zonas protegidas são efetivamente para serem usufruídas pela população e por quem nos visita, mas exige-se respeito!”.

Partido que fala ainda de uma queixa de residentes, que decidiram fazer um churrasco no parque das merendas no Pedregal, no Campanário, e ao lá chegarem depararam-se com uma viatura rent a car estacionada e respetivos ocupantes a utilizar o espaço como parque de campismo.

“Perante as atitudes deste (des)governo, o que poderemos esperar desta massificação de turismo sem regras? Precisamos urgentemente de uma mudança, de sermos governados por pessoas responsáveis e que acima de tudo de pessoas de respeito e claramente não nos referimos a Miguel Albuquerque e seus aliados!”, conclui.