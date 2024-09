Blandy's Wine Festival regressa entre os dias 3 e 14 de Setembro

O Blandy's Wine Festival regressa esta terça-feira, 3 de Setembro, para mais uma edição que promete encantar os amantes de vinho e cultura. Este ano o festival, que atrai turistas e locais, encontra-se renovado com uma programação aprimorada e com um foco especial em proporcionar uma experiência mais interativa para os visitantes.

Mantendo a tradição, o evento continuará a oferecer actividades icónicas ereconhecidas, como a Apresentação dos Novos Vinhos 2024, o prestigiado Jantar All About Madeira, e workshops já consagrados, como o 'Winemaker for a Day' e as sessões de Artesanato Tradicional. Os momentos mais aguardados, como a Pisa da Uva, música ao vivo e toda a animação característica do Blandy's Wine Festival, irão garantir uma celebração verdadeiramente inesquecível.

Entre as novidades deste ano, destacam-se novos workshops que irão explorar a relação entre a gastronomia e os vinhos. Um dos pontos altos será o workshop 'Gastronomia e Vinhos' com o reconhecido Chef Octávio Freitas e o Head Sommelier João Barbosa, do restaurante Desarma, premiado com uma estrela Michelin. Além disso, o evento contará com um concerto especial do quinteto Madbrass5, da Orquestra Clássica da Madeira, enriquecendo ainda mais a programação cultural do festival.

A Apresentação dos Novos Vinhos 2024 também virá em um formato inovador, integrando-se ao Jantar All About Madeira, onde a tradição e a elegância se encontrarão em uma experiência única para os participantes.

O evento decorre até dia 14 de Setembro.