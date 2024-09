Marítimo encerra participação no 'Thinking Football' com team manager André Sousa Martins

O Marítimo encerrou a sua participação no 'Thinking Football', com uma intervenção do seu team manager, inserido num dos grupos de trabalho criados em 2015 e que visam promover o debate entre os quadros da Liga Portugal e os gestores das Sociedades Desportivas, em torno de preocupações comuns.

Neste contexto, André Sousa Martins participou, ontem, num painel moderado por Gonçalo Guimarães, conjuntamente com Sílvia Gomes (coordenadora, SC Braga Solidário), Isabel Bastos (directora jurídica do Gil Vicente Futebol Clube) e Vasco Pinho (director executivo da Liga Portugal), em que abordaram a importância deste projecto para as Sociedades Desportivas, assim como para a Liga Portugal.

Refira-se que a delegação do Marítimo presente no evento, que decorre na Super Book Arena, no Porto, desde quinta-feira até hoje, foi liderada por Carlos André Gomes, presidente do Clube e da SAD do Marítimo, tendo mesmo intervido na quinta-feira sob o tema “um Marítimo traçado na sustentabilidade”.