Movimento ‘Casas para Viver’ promove manifestação na Madeira

O movimento cívico intitulado ‘Casas para Viver’ está a promover uma manifestação com o objectivo de reivindicar o direito à habitação na Madeira. A concentração está marcada para as 11 horas do dia 28 de Setembro, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

“Esta manifestação surge em resposta à grave crise habitacional que afecta o país como um todo, incluindo a Região Autónoma da Madeira”, refere Francisco Barbosa, que assina a nota de imprensa desta colaboração com o movimento ‘Casas para Viver’.

Dados recentemente divulgados indicam que o Funchal se mantém como a terceira cidade mais dispendiosa do país para arrendar habitação, ocupando ainda a segunda posição no que respeita o arrendamento de quartos" Francisco Barbosa

Este ranking, longe de ser motivo de orgulho, evidencia o progressivo estrangulamento das classes média e baixa, cuja capacidade de adquirir habitação é significativamente prejudicada, uma vez que o aumento dos custos habitacionais não tem sido acompanhado por um correspondente incremento salarial, sublinha Francisco Barbosa.

“Urge, portanto, a implementação de medidas eficazes e imediatas para mitigar este problema”, sustenta, vincando que esta “manifestação é apartidária”.

O promotor deste movimento cívico apela à mobilização dos cidadãos. A iniciativa está a ser promovida nas páginas de Instagram e Facebook do movimento.