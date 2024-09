Comprar casa na Madeira ultrapassa os 3.100 euros

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira já superou os 3.000 euros por metro quadrado, tendo subido 19% em Agosto face ao mesmo mês do ano anterior, segundo o índice de preços do idealista. "Comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.114 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Agosto, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 1,9%".

Os preços subiram acima da média regional nos últimos 12 meses nos concelhos de Ponta do Sol (29,4%), São Vicente (28,1%), Calheta (19,4%) e Santa Cruz (19,2%), além de Ribeira Brava (18,8%), Porto Santo (15,3%), Funchal (14,4%), Câmara de Lobos (10,9%) e Santana (1,3%), salienta o idealista.

"O município mais caro para comprar casa é Calheta (3.439 euros/m2) seguida pelo Funchal (3.428 euros/m2)", os únicos que continuam bem acima da média. "Ponta do Sol (2.959 euros/m2), Ribeira Brava (2.626 euros/m2), Câmara de Lobos (2.423 euros/m2), Porto Santo (2.343 euros/m2), Santa Cruz (2.203 euros/m2), Porto Moniz (2.054 euros/m2), São Vicente (2.033 euros/m2) e Santana (1.461 euros/m2)", este último é o único com preços ainda abaixo dos 1.500 euros/m2, aliás dos 2.000 euros/m2.

Significa que além da Calheta e do Funchal, também Ponta do Sol está acima da média nacional, uma vez que o preço da habitação subiu 9,1% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.722 euros/m2.

Refira-se que Funchal continua a ser das capitais de distrito/região autónoma onde o preço mais evoluiu, somente atrás de Ponta Delgada (20%), Leiria (17,2%) e Portalegre (15,4%), o que também garante o top3 nos mais caros, apenas superada por Lisboa (5.634 euros/m2) e Porto (3.639 euros/m2).