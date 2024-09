CGTP convoca "grande manifestação nacional" para 9 de Novembro

A CGTP-IN vai convocar uma manifestação nacional a realizar-se em Lisboa e no Porto para dia 09 de novembro, anunciou hoje o secretário-geral em conferência de imprensa, em Lisboa.

"Foi decidido convocar para o dia 09 de novembro" uma "grande manifestação nacional em Lisboa e no Porto", tendo em vista mobilizar "os trabalhadores e as famílias, os reformados e os pensionistas, os jovens e outras camadas da população para saírem à rua, pelo aumento dos salários e pensões, pela defesa e melhoria dos direitos, pelo direito à habitação e o direito à saúde, pela defesa e o fortalecimentos dos serviços públicos, exigindo um outro rumo para o País", anunciou Tiago Oliveira em conferência de imprensa, onde foi apresentada a "Política Reivindicativa" da central sindical para 2025.

A manifestação nacional é o culminar de uma ação nacional que a CGTP vai lançar entre os dias 07 de outubro e 08 de novembro sob o mote lema "Aumentar os salários e as pensões | Defender os serviços públicos e as funções sociais do Estado | Resolver os problemas do País".

Entre as ações previstas nesta ação de mobilização está "a realização de plenários, concentrações, paralisações e greves, nos locais de trabalho de todos os setores, em todo o País", explicou o secretário-geral da CGTP-IN.