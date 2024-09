Governo quer contributo da Associação Insular de Geografia na revisão do Plano de Ordenamento Florestal

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente convidou a Associação Insular de Geografia a dar os seus contributos no âmbito da revisão do PROFRAM – Plano de Ordenamento Florestal da Região Autónoma da Madeira, "um documento que constitui uma ferramenta sobre a ocupação e ordenamento dos espaços florestais de forma sustentável".

Rafaela Fernandes desafiou igualmente esta associação não-governamental a acompanhar PROTRAM – Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira, "que estabelece a estratégia regional de desenvolvimento territorial".

Este foi o corolário de uma reunião que, além da secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, juntou: o director regional de Ordenamento do Território, Ilídio Sousa; Manuel Filipe e Paulo Oliveira, respectivamente presidente e vogal do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e Ana Neves e Raquel Brazão, em representação da Associação Insular de Geografia.

Durante o encontro, Rafaela Fernandes reiterou ainda "o compromisso do Governo Regional na política de proximidade com as autarquias e com as associações" que se dedicam aos sectores integrados na secretaria regional que tutela.

A Associação Insular apresentou, por seu turno, propostas nas áreas que tem desenvolvido projectos, nomeadamente o Cabo Girão e a paisagem típica dos socalcos tendo sido abordadas preocupações comuns sobre o setor primário.

Ficou combinado novo encontro em data a agendar para abordar os desafios lançados pela Secretaria também em relação à Ponta de São Lourenço e à participação desta Associação num dos órgãos consultivos da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, designadamente o Comité de Acompanhamento do PEPAC Madeira.