PSP vai intervir "sempre que necessário" nos estacionamentos abusivos da Avenida Arriaga

O estacionamento abusivo na via reservada aos autocarros na Avenida Arriaga, no Funchal, tem sido recorrente e tem gerado grandes constrangimentos no fluxo do trânsito, principalmente nas horas de ponta. O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, reconhece a gravidade da situação e garantiu que a Polícia de Segurança Pública (PSP) vai intervir sempre que necessário.

Em declarações à TSF-Madeira, Bruno Pereira esclareceu que a autarquia tem feitos esforços para combater o estacionamento irregular. "Numa fase inicial, colocamos as suas expensas à Polícia de Segurança Pública (PSP) os nossos recursos para ajudar no controlo, e vamos continuar a fazê-lo sempre que necessário", garantiu.

Além disso, salientou que a CMF conta com o apoio do serviço de reboque para remover veículos que obstruam o trânsito. "Não podemos ser complacentes com o estacionamento irregular", frisou, alertando que medidas mais severas podem ser implementadas casos os comportamentos abusivos persistam. "Se as medidas pedagógicas não funcionarem, teremos de avançar para medidas mais gravosas, como autuações e reboques, porque o nosso objectivo é melhorar a vida de todos os funchalenses e o trânsito na cidade", sublinhou.

O impacto destes abusos têm sido sentidos especialmente pelos transportes públicos, que são essenciais para a mobilidade na cidade. "Aquelas duas vias são realmente necessárias ao fluir normal do tráfego do Funchal, atendendo ao grande peso dos transportes públicos, que são fundamentais para a cidade", referiu.