ISAL promove desenvolvimento sustentável através de Relatório de Sustentabilidade

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) elaborou recentemente um Relatório de Sustentabilidade para alcançar os objectivos delineados na Agenda 2030, "almejando consciencializar toda a comunidade académica para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)".

Segundo nota à imprensa, "a elaboração deste documento demonstra o comprometimento da instituição com a promoção do desenvolvimento sustentável, bem como o seu contributo para o cumprimento dos ODS, preconizados pela Agenda 2030 das Nações Unidas".

"Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda global estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, com o propósito de enfrentar os principais desafios globais, garantindo que o desenvolvimento económico, social e ambiental seja sustentável e inclusivo", explica.

Sancha de Campanella reforça a importância de instituições de ensino superior como o ISAL aderirem aos ODS e contribuírem, assim, para uma sociedade mais justa e sustentável. De acordo com a vice-directora geral, a adesão aos ODS oferece uma oportunidade ao ISAL para desempenhar um papel de liderança no avanço do conhecimento, na formação de cidadãos conscientes e na promoção de práticas sustentáveis dentro e fora do ambiente académico.

"O alinhamento das suas práticas e estratégias com os ODS não só fortalece o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável, como também contribui para a capacitação de uma nova geração de profissionais preparados para enfrentar os desafios globais, potenciando a imagem do ISAL como agente de sustentabilidade na Região Autónoma da Madeira", refere.

O ISAL compromete-se a continuar a fortalecer o seu impacto positivo na comunidade e no meio ambiente, promovendo estratégias de longo prazo que integrem a sustentabilidade em todas as suas operações académicas e administrativas.