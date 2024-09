Cristiano Ronaldo veio à Madeira receber a Bota de Ouro há 16 anos

Foi a 13 de Setembro de 2008 que o futebolista madeirense Cristiano Ronaldo veio à Madeira para receber a Bota de Ouro. Fê-lo em memória do pai e como homenagem à Madeira, a ilha que o viu nascer.

Na edição de 13 de Setembro o DIÁRIO dava conta da chegada ao craque à Região, onde viria a encontrar-se com a restante família. A vinda do futebolista provocou um grande rodopio no aeroporto, até por chegar num avião particular.

“Vir à Madeira é sempre um orgulho. Estou muito satisfeito de aqui estar”, dizia ainda no aeroporto.

Na época, Vítor Serpa, director do jornal A Bola dizia “trata-se de um caso muito especial, porque o Cristiano poderia ter recebido o prémio no Mónaco e não o fez. Aliás, a European Sports Magazine propôs entregar-lhe a Bota de Ouro perante todos os VIPs do futebol mundial no Mónaco, mas ele fez questão de o receber na Madeira e isso teve um significado muito interessante para mim”.

Apenas na edição de 14 de Setembro o DIÁRIO mostrou as imagens desta gala.