Cristiano Ronaldo e Messi estão ausentes em simultâneo dos finalistas da Bola de Ouro pela primeira vez em duas décadas?

Há um ano (2023) as nomeações para a Bola de Ouro ficaram marcadas pelo facto de Cristiano Ronaldo não fazer parte da lista de nomeados para a Bola de Ouro, galardão que premeia os melhores jogadores do mundo. Era a primeira vez que tal acontecia desde 2004 (época 2003/04), ano em que o então ‘ilustre desconhecido’ craque madeirense ficou na 12.ª posição. Há um ano a lista de finalistas à Bola de Ouro ficava também marcada pelo ‘regresso’ aos eleitos do argentino Lionel Messi, futebolista que havia ficado de fora dos nomeados no ano anterior, em 2022, para voltar a ser o eleito de 2023, reforçando assim a sua condição de ‘maior campeão de todos os tempos’ ao conquistar a 8ª Bola de Ouro. Mais três troféus de melhor do mundo em relação a CR7.

Na realidade parece ter chegado ao fim o ciclo ‘inigualável’ de duas décadas em que Cristiano Ronaldo e Messi estiveram (quase) sempre lado a lado na ribalta do futebol mundial.

Com a nomeação dos 30 eleitos à Bola de Ouro em 2024, dado incontornável é o fim de uma era onde pontificaram Cristiano Ronaldo e Messi, pela primeira vez, desde 2004, em que ambos não figuram no lote dos finalistas.

Em 2004, CR7, então jovem já em grande destaque no Manchester United, fora indicado pela primeira vez para a Bola de Ouro. Daí em diante foram 19 anos consecutivos a integrar o restrito lote de melhores futebolistas do mundo. Até 2022 a Bola de Ouro sempre teve entre os finalistas pelo menos um destes craques: Ronaldo e Messi.

Nestas duas décadas, o argentino que se notabilizou ao serviço do Barcelona, actualmente nos americanos do Inter Miami ganhou a Bola de Ouro por oito vezes (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023), sendo o maior campeão de todos os tempos.

Já Cristiano Ronaldo, que actualmente jogador dos sauditas do Al Nassr é o 2º jogador mais vezes coroado como o melhor do mundo, troféu conquistado por cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Em 2022, número 10 argentino não foi indicado pela primeira vez desde 2006. Entre 2008 e 2017, ele e CR7 se revezaram nas duas primeiras posições, com cinco prémios para cada.

Cristiano Ronaldo é o futebolista mais vezes nomeado consecutivamente finalista à Bola de Ouro (19 anos ininterruptos), ao constar na lista de finalistas entre os anos de 2004 e 2022 (2020 o prémio não foi atribuído).

Já o histórico de nomeações de Lionel Messi apresenta 17 nomeações consecutivas, entre 2006, ano em que surgido entre os eleitos pela primeira vez, tendo sido sempre finalista até 2021 (em 2022 foi excluído da lista de 30 finalistas).

Eis as posições de ambos os craques nos anos em que estiveram nomeados para a Bola de Ouro. Cristiano Ronaldo: 2004/12º; 2005/20º; 2006/14º; 2007/2º; 2008/1º; 2009/2º; 2010/6º; 2011/2º; 2012/2º; 2013/1º; 2014/1º; 2015/2º; 2016/1º; 2017/1º; 2018/2º; 2019/3º; 2020/prémio não atribuído; 2021/6º; 2022/20º; 2023/não nomeado.

Lionel Messi: 2006/21º; 2017/3º; 2008/2º; 2009/1º; 2010/1º; 2011/1º; 2012/1º; 2013/2º; 2014/2º; 2015/1º; 2016/2º; 2017/2º; 2018/5º; 2019/1º; 2020/prémio não atribuído; 2021/1ª; 2022/não nomeado; 2023/1º.

A cerimónia de atribuição da Bola de Ouro 2024 está agendada para o dia 28 de Outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Como é eleito o Bola de Ouro

A France Football faz uma lista de 30 finalistas que é a submete a jornalistas dos 100 países melhores posicionados no ranking da FIFA. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas de acordo com a posição na lista. O jogador com mais pontos leva a Bola de Ouro. Os votos de cada profissional são revelados após a cerimónia.

Até 1994, o prémio era dado somente a jogadores europeus. Depois, a France Football ampliou o leque para qualquer atleta de clubes do continente. A partir de 2006, não houve mais restrições e qualquer jogador do mundo poderia ser coroado.

É por esse motivo que Pelé ou Maradona nunca foram Bola de Ouro. Em 2015, quando fez 60 anos, a France Football fez uma revisão de todos os seus prémios anteriores com base nas regras actuais e reconheceu que o Rei do futebol, Pelé, levaria o troféu sete vezes: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965 e 1970.