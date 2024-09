Clássico entre o Benfica e o FC Porto agendado para 10 de Novembro

O clássico entre o Benfica e o FC Porto, referente à 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai disputar-se no dia 10 de novembro, um domingo, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O duelo entre 'águias' e 'dragões', que vai decorrer no Estádio da Luz, em Lisboa, tem início marcado para as 20:45, no mesmo dia em que o campeão Sporting visita o terreno do Sporting de Braga, em partida agendada para as 18:45.

A LPFP anunciou hoje o calendário de sete rondas da I Liga, entre a sexta e a 12.ª jornada, salientando que reflete "garantia do tempo de recuperação adequado para as equipas portugueses que competem na Europa, em defesa do ranking nacional na UEFA".

Na sexta jornada, que vai ser disputada entre 20 de setembro, sexta-feira, e 23, segunda-feira, dia em que o Benfica visita o Boavista, o destaque vai para a visita do FC Porto ao terreno do Vitória de Guimarães. O jogo está marcado para dia 21, sábado, pelas 18:00.

Na ronda seguinte, a sétima, o Sporting entre em campo na sexta-feira, dia 27 de setembro, no terreno do Estoril Praia, enquanto na oitava jornada o jogo de maior cartaz é a receção do FC porto ao Sporting de Braga, no dia 06 de outubro, um domingo, pelas 20:30.

A nona ronda da prova tem o Sporting a visitar Famalicão no sábado, dia 26 de outubro, pelas 20:30, enquanto o FC Porto encerra a ronda na segunda-feira, dia 28, numa deslocação ao AVS, pelas 20:15.

Na 10.ª jornada, o Benfica desloca-se ao Farense no sábado, dia 02 de novembro, pelas 18:00, numa ronda que começa no dia anterior com a receção do Sporting ao Estrela da Amadora e que termina na segunda-feira, dia 04, com o Nacional a receber o Santa Clara, às 20:15

Já a 12.ª ronda da competição abre na sexta-feira, dia 29 de novembro, com o jogo entre Farense e Estrela da Amadora, pelas 20.15, e termina na segunda-feira, dia 02 de dezembro, com os duelos Vitória de Guimarães-Gil Vicente (18:45) e o FC Porto-Casa Pia (20:45).