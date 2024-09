GATO leva à cena 'Quem tem medo do Lobo Mau?'

A GATO (Grupo de Amigos do Teatro) leva à cena 'Quem tem medo do Lobo Mau?' - um espectáculo com quatro tenebrosos actos”, que acontece entre 22 de Novembro e 6 de Dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com dramaturgia e encenação do artista visual madeirense Rodrigo Costa e assistência de encenação de Frederica Teixeira.

Partindo do conceito de medo – o que é, como se cria e porque existe – e da personagem titular – o Lobo Mau –, desenha-se um espectáculo para todo o tipo de públicos maiores de 6 anos que reflecte, essencialmente, sobre como as várias representações deste animal com feições e comportamentos humanos podem ter moldado a nossa visão do e ação no mundo, sobre como interpretamos e (não) compreendemos aquilo que nos assusta", explica do GATO.

O grupo revela que "quatro actos reutilizam algumas das peças da instalação original, para adereçar novas personagens e conceitos, dando forma às tenebrosas ideias de uma 'vozinha Interior' que todos temos e que, muitas vezes, não conseguimos ignorar".

O elenco conta com António Garcês, Dorita Serrão, Henriqueta Teixeira, Lícia Agrela, Rosário Antunes, Rui Barata e Sandro Nóbrega, e Frederica Teixeira é assistente de encenação.

De referir que "o grupo está a preparar um evento formativo associado ao espectáculo, à semelhança do sucedido com projectos anteriores, de maneira a discutir temas pertinentes, que decorrerá por volta da mesma altura".

Haverá sessões para escolas e para público geral:

ESTREIA - 22 de Novembro (sexta-feira) – 20H

SESSÕES_ESCOLAS

27 de Novembro (quarta-feira) – 11H

28 de Novembro (quinta-feira) – 11H

29 de Novembro (sexta-feira) – 11H

4 de Dezembro (quarta-feira) – 15H

5 de Dezembro (quinta-feira) – 15H

6 de Dezembro (sexta-feira) – 15H

PÚBLICO GERAL

23 de Novembro (sábado) – 20H

24 de Novembro (domingo) – 17H

29 de Novembro (sexta-feira) - 20H

30 de Novembro (sábado) – 20H

PREÇÁRIO

Admissão geral – 10 euros Reservas de escola – 4 euros*

Estudantes, grupos com mais de 7 elementos, grupos de teatro, maiores de 65 anos, sócios do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) e sócios da Associação Nacional de Professores (ANP) – 7 euros

As reservas para escolas devem ser efectuadas através do formulário acessível em https://forms.office.com/e/9LUpYzFMC0.

As inscrições serão confirmadas por e-mail ou por mensagem de texto e apenas após esta comunicação se consideram efectivadas.

Qualquer outra informação necessária poderá ser requisitada através do endereço eletrónico [email protected] ou do contacto telefónico 969 208 954.