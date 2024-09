Putin diz estar disposto a negociar e focado na conquista do Donbass

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que a Rússia está disposta a negociar com a Ucrânia e que a conquista do Donbass ucraniano é a sua "prioridade número um".

"Se estamos prontos para negociar com eles? Nunca recusámos", disse Putin num fórum económico em Vladivostok, no Extremo Oriente russo.

"Se surgir um desejo de negociar [por parte da Ucrânia], não recusaremos', acrescentou.

O chefe de Estado russo ressalvou, no entanto, que as conversações terão de se basear nas conclusões das negociações que tiveram lugar na primavera de 2022, em Istambul.

Moscovo tinha excluído quaisquer conversações tendo em conta a ofensiva da Ucrânia, em agosto, contra a região russa de Kursk.

"O objetivo do inimigo [ao atacar Kursk] era deixar-nos nervosos e agitados, para que pudéssemos redistribuir as nossas tropas de uma área para outra e parar a nossa ofensiva em áreas-chave, particularmente no Donbass, cuja libertação é a nossa prioridade número um", disse hoje Putin.

Contudo, garantiu, na região de Kursk, as forças armadas russas "estabilizaram a situação e começaram gradualmente a expulsar" o exército ucraniano.