Incêndio descontrolado obriga a retirar milhares de residentes na Califórnia

Milhares de residentes no sul da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, receberam ordens para abandonar as habitações devido a um incêndio descontrolado, disseram as autoridades locais.

Durante a manhã de domingo (hora local), vários municípios, como Running Springs e Arrowbear Lake, com uma população total de mais de seis mil habitantes, receberam ordens para retirar os residentes devido ao avanço das chamas.

O fogo começou na passada quinta-feira na região de San Bernardino, mas foi ganhando força ao longo dos dias, numa zona em que a vegetação está excessivamente seca devido às altas temperaturas, acrescentaram as autoridades.

Três operacionais ficaram feridos, indicaram os bombeiros da Califórnia, na página 'online', no domingo. Ao todo, 628 operacionais foram já destacados para tentar extinguir o incêndio.

Há 35.405 estruturas ameaçadas, incluindo casas e edifícios comerciais, mas, até ao momento, nenhuma foi danificada.

A origem do incêndio está a ser investigada, de acordo com as autoridades.