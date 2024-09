Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Mais de 400 incêndios rurais. A Região registou, no ano passado, mais de um fogo por dia. Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta do Sol foram os concelhos mais afectados. O grande incêndio da Calheta consumiu, segundo a Protecção Civil, 7 mil hectares de terreno, mais 2 mil do que o deste ano. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 2 e 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Jogo de emoções. Projecto baseado em filme de animação de Hollywood ensina crianças com autismo a lidarem com os afectos. Muitas sentem-se incompreendidas no contexto escolar.

Feito único. Cristiano Ronaldo atingiu o golo 900 "emocionado". Jogador foi decisivo na vitória de Portugal frente à Croácia (2-1).

Fique também a saber que, Inscrições às dezenas de cada vez no Chega. Mais de 500 vão poder votar nas eleições directas do fim do mês. Em jogo vão estar várias candidaturas.

E, por fim, D.A.M.A dizem que "é uma lavagem de alma" tocar na Madeira.

