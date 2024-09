D.A.M.A fecham em grande Meo Sons do Mar

Os D.A.M.A. são o último grupo a actuar no Festival Meo Sons do Mar, que está a decorrer no Parque de Santa Catarina.

Os artistas estão a cativar com os seus temas de grande sucesso.

Ver Galeria Fotos Miguel Espada/ASPRESS

Tal como Miguel Cristovinho disse em entrevista ao DIÁRIO, este concerto está a ser uma viagem no tempo.

O público está ao rubro com a entrega dos elementos do trio, constituído ainda por Miguel Coimbra e Kasha.

"Muito obrigado, Funchal, por nos receberem com tanto amor", disseram.

O evento contou ainda com as actuações de Vitor Kley e dos Pilares de Banger.