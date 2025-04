PJ detém suspeito que matou com martelo homem no concelho do Seixal

O suspeito de ter matado com um martelo um homem hoje de madrugada no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, foi detido pela Polícia Judiciária, que avança que os dois têm antecedentes criminais.

Em comunicado, a PJ indica que a detenção do homem de 27 anos foi feita em colaboração com a Polícia de Segurança Pública, estando o suspeito "fortemente indiciado" pelo crime de homicídio qualificado que vitimou um homem, de 40 anos, no concelho do Seixal.

A PJ acrescenta que foi alertada pela PSP, cerca das 03:00, para um episódio de agressões num bar na Quinta das Lagoas, em Corroios, do qual resultou uma vítima mortal.

Segundo esta polícia, as diligências até agora realizadas permitiram apurar que as agressões, feitas com um martelo, resultaram de conflitos relacionados com o tráfico de droga.

A PJ precisa que o suspeito e a vítima têm antecedentes policiais por este tipo de crime, tendo o homem que morreu saído há alguns meses da prisão, após cumprimento de pena efetiva por crimes de roubo e detenção de arma proibida.

A Polícia Judiciária refere ainda que o detido está nas instalações da Polícia Judiciária para serem realizadas todas as diligências para o cabal esclarecimento dos factos em investigação.