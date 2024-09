Substituir floresta exótica por árvores de fruto é ideia inovadora na Madeira?

O tema voltou à actualidade na sequência da cerimónia que assinalou mais um dia do concelho da Ponta do Sol. Nesse evento, que decorreu no domingo, a presidente na Câmara Municipal manifestou a intenção da autarquia de adquirir “árvores em quantidade para distribuir aos proprietários, que queiram converter terrenos abandonados em pomares”, em especial, “na faixa entre as habitações e o início da mancha florestal”. A ideia é, além do benefício da cultura em si, com a ocupação dos terrenos, ajudar a prevenir os fogos rurais e, consequentemente, os florestais.

A notícia desta intenção da autarquia ponta-solense, manifestada pela presidente Célia Pessegueiro, gerou um conjunto de comentários nas redes sociais. A maioria deles elogiosos e no sentido de que se trata de uma “muito boa”, “excelente” mesmo, ideia, e de carácter inovador.

Mas, será o uso de árvores de fruto com fins de prevenção de fogos florestais e/ou rurais de facto uma ideia inovadora na Região?

Antes de tentarmos perceber se o recurso à ocupação dos solos com árvores fruteiras para evitar a invasão por infestante ou espécies exóticas é ideia inovadora, na Região, cabe esclarecer que actualmente há várias entidades que o defendem.

Uma delas é o Governo Regional, nomeadamente, para faixa corta-fogo do Funchal, iniciada no tempo de Manuel António Correia, quando ocupava o cargo de secretário regional do Ambiente.

Quando dos incêndios de Agosto último, a questão foi aflorada pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, mas, no último sábado, no Estreito de Câmara de Lobos, à margem da Festa das Vindimas, em que participava, Miguel Albuquerque falou do assunto.

O presidente do Governo Regional referiu a questão dos incêndios e da faixa corta-fogo numa perspectiva mais ampla, mas com um dos focos no cultivo de árvores de fruto

“Estas zonas corta-fogo (Caminho dos Pretos – Funchal), é fundamental que sejam usadas para um conjunto de actividades: recreativas, turísticas, de produção… Uma das ideias é adoptar uma destas zonas, na área de corta-fogo do Caminho dos Pretos, por exemplo, para plantar macieiras, para a Sidra e, noutra, uveira da serra.”

“São zonas em que gastámos milhões de euros na manutenção, investimos no corte de eucaliptos e acácias, que são de crescimento rápido. Temos de ter uma actividade para que os espaços fiquem mantidos sem as espécies infestantes.”

Com recurso a uma pesquisa no arquivo do DIÁRIO, não exaustiva, constatámos, de seguida, alguns momentos em que o recurso a árvores de fruto com fins idênticos foi defendido.

Em Outubro de 2023, o PAN apresentou um projecto de resolução sobre a adopção de um Plano de Gestão Florestal. Nesse âmbito, defendia a criação de zonas de plantação de árvores de fruto.

Em 2017, Idalina Silva manifestou-se no mesmo sentido. Durante uma visita de Susana Prada, secretária do Ambiente e Recursos Naturais, ao Monte, para apresentar o resultado de uma limpeza de mais de 300 hectares, com o objectivo de premir aluviões e incêndios, a presidente da Junta de Freguesia disse que um dos ojectivos do seu mandato era a sensibilização da população para o cuidado dos terrenos, mantendo-os limpos e reflorestados com espécies de menor combustão, como árvores de fruto.

A nossa pesquisa abrangeu os últimos 15 anos.

Nesse âmbito temporal, o registo mais antigo que detectámos foi uma notícia sobre uma proposta do PTP apresentada numa conferência de imprensa pelo então deputado José Luís Rocha. “Substituir a floresta exótica madeirense por árvores de fruto e tentar diminuir o problema do desemprego são dois objectivos que o Partido Trabalhista Português pretende resolver com uma única medida.”

Em momento algum, na iniciativa do PTP, é referida a questão dos incêndios, mas a substituição de floresta exótica por árvores de fruto lá está.

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da Madeira também tem alusão à exploração económica dos frutos, mas não há referência ao tipo de produção como as macieiras, referidas por Albuquerque. “Para além da produção lenhosa, as áreas de floresta da RAM poderão ainda sustentar a exploração economicamente viável de frutos. Das várias espécies florestais presentes na RAM, as que apresentam maior potencial para o aproveitamento económico dos seus frutos são o castanheiro (Castanea sativa), a nogueira (Juglans regia), a uveira-da-serra (Vaccinium padifolium) e o loureiro (Laurus novocanariensis).”

De resto, ao longo dos anos têm sido distribuídas milhares de árvores de fruto aos proprietários, mas praticamente sempre para a reposição de plantas destruídas pelos incêndios, que se têm vindo a verificar, e não propriamente para incentivar à substituição de floresta exótica ou à limpeza de matos.

Por tudo isto é possível concluir que, apesar de, até ao presente, não ter passado de ideia, o uso de árvores de fruto como forma de prevenção de fogos florestais/rurais não é uma ideia inovadora, sendo por isso falsas as afirmações que vão nesse sentido.