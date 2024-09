Capitania do Funchal emite aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo (sinal 6) para as condições de vento, que podem influenciar a navegação e as condições na orla costeira da Madeira.

Após ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, às 03h10 horas locais, o Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira o qual corresponde, a vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção, a Capitania emitiu o aviso perto das 5h00 desta noite.

Assim, "recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", refere.