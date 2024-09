Madeira é a única região do país sem hotéis à venda

A Madeira era a única região do país que, em Agosto último, não tinha hotéis à venda. Segundo o Idealista, a força do turismo em Portugal contribuiu para a redução de 27% da oferta.

O 'stock' de imóveis turísticos disponíveis no mercado caiu em 12 distritos e ilhas, com Faro a liderar as quedas, surgindo a Madeira no terceiro lugar.

As maiores quedas de oferta verificaram-se em Faro (-14 unidades), seguido do Porto (-12) e da Madeira (-12)". Idealista

O Idealista avança que "o stock de imóveis turísticos disponíveis no mercado diminuiu em 12 distritos e regiões autónomas, com Faro a registar a maior queda".

Foram contabilizados 147 estabelecimentos turísticos à venda, uma redução de 27% face ao ano anterior". Idealista

"Cerca de 44% da oferta concentra-se em Faro (22), Lisboa (21) e Porto (21)", acrescenta.

E conclui: "Nos distritos de Aveiro, Évora, Vila Real e Bragança, mantém-se inalterado o número de edifícios turísticos à venda".