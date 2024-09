Madeira Camarata em concerto hoje no Royal Savoy

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta esta quinta-feira, 12 de Setembro, às 21 horas, um concerto da Orquestra de Cordas 'Madeira Camarata' no Hotel Royal Savoy.

Neste concerto, a Madeira Camarata proporcionará ao público uma viagem pelos períodos da música.

PROGRAMA:

Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone

Johann Sebastian Bach [1685 - 1750 ] · Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] · Passacaglia

António Vivaldi [1678 - 1741] · Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Rui Soares da Costa [n 1958] - Homenagem

Komitas [1869 - 1935] / arr. de S. Aslamasyan [1897 - 1978] . Três Peças

Os bilhetes, ainda, estão à venda na recepção do próprio Royal Savoy pelo valor de 20 euros por pessoa.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h15 às 12h30- Conferência 'Tecnologia e Inovação : Oportunidades de impacto e Capacitação', no Museu da Casa da Luz;

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 - Sessão alusiva à Exportação e Internacionalização na ACIF;

10h00 - O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, a direcção da Associação Movimento Nacional – TVDE, presidida por Victor Soares;

15h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol;

17h00 - A Câmara Municipal da Ribeira Brava promove, no salão nobre da autarquia, uma sessão de esclarecimento sobre a Taxa Municipal Turística;

Efemérides

Principais acontecimentos verificados no dia 12 de Setembro, Dia Europeu da Acção na Enxaqueca, Dia Europeu da Saúde Oral e Dia Internacional das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul:

1871 - Morre, com 31 anos, o escritor Júlio Diniz, pseudónimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho, autor de "A Morgadinha dos Canaviais".

1911 - É publicado o decreto da reforma ortográfica.

1912 - Apresentação do projeto da primeira autoestrada transcontinental dos Estados Unidos, a Lincoln Highway, atual Estrada 66.

Foto Shutetrstock

1944 - II Guerra Mundial. As primeiras tropas norte-americanas entram na Alemanha.

1962 - O Presidente norte-americano, Jonh F. Kennedy, anuncia que os Estados Unidas da América vão colocar um homem na Lua até ao final da década.

2003 - Morre o cantor norte-americano Johnny Cash, lenda da música country americana. Tinha 71 anos.

2007 - A Rússia ensaia a bomba de vácuo mais potente do mundo, equiparável a um projétil nuclear, mas sem contaminar o ambiente.

2008 - O escritor norte-americano David Foster Wallace, de 46 anos, é encontrado morto na sua casa de Claremont, na Califórnia.

2011 - O Fundo Monetário Internacional desbloqueia a segunda parcela do resgate a Portugal, de 3,98 mil milhões de euros, elevando os fundos atribuídos a Lisboa para um total de 10,43 mil milhões de euros.

2012 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, faz uma comunicação ao país em que anuncia uma descida da Taxa Social Única paga pelas empresas de 23,75 para 18 por cento, suportada por um aumento das contribuições dos trabalhadores para a Segurança Social de 11 para 18 por cento, entre outras medidas a incluir no Orçamento do Estado para 2013.

2022 - O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, fala com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, sobre o reforço das operações humanitárias no país, onde a guerra já provocou a fuga de milhões de pessoas.

Pensamento do dia

"Onde é mais intensa a luz, maiores são as sombras". Johann W. Goethe (1749-1832), escritor, cientista e poeta alemão.

Este é o ducentésimo quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam 110 dias para o termo de 2024.