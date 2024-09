Nacional alcança primeira vitória no regresso à I Liga

O Nacional conseguiu, este domingo, a primeira vitória no regresso à I Liga, ao vencer, por 2-0, o Farense, no Estádio da Madeira.

No jogo a contar para a quarta jornada da Liga Betclic, os alvinegros inauguraram o marcador por Daniel Penha, aos 43 minutos, numa jogada em que o médio Luís Esteves cruzou para a área e o brasileiro apareceu solto de marcação, cabeceando à vontade para o fundo das redes algarvias.

O segundo e último golo foi marcado já no período de descontos, aos 90+2 minutos, por intermédio de Isaac. O lance começou num pontapé de baliza de Lucas França, combinação de Butzke com Isaac, com o brasileiro a bailar na frente de Ricardo Velho e a rematar forte para o fundo da baliza.

Na próxima jornada, após a pausa para os jogos das selecções nacionais, a equipa madeirense viaja até Lisboa, para defrontar o Estoril, no dia 15 de Setembro, às 18 horas.