Ucrânia diz que Agosto é segundo mês mais mortífero para russos, com quase 37 mil baixas

O Exército ucraniano afirmou hoje que a Rússia perdeu em agosto quase 37 mil militares na guerra com a Ucrânia, entre mortos e feridos, depois de em maio registar 39 mil baixas.

Segundo dados divulgados pelo Estado-Maior do Exército da Ucrânia, "a Rússia tem vindo a perder mais de 35.000 soldados todos os meses" desde o início da ofensiva na região oriental de Kharkov, em maio, mês em que se registaram 39 mil baixas nos militares russos.

Em agosto, segundo os dados ucranianos, a Rússia perdeu 36.810 soldados, entre mortos e feridos, o que faz deste mês o segundo mais mortífero desde há dois anos e meio.

De acordo com as estimativas de Kiev, no total, a Rússia já terá perdido mais de 616 mil soldados, mortos ou feridos, na Ucrânia.

Em julho, uma investigação realizada pelos meios de comunicação social da oposição russa, Meduza e Mediazona, indicava que cerca de 120.000 soldados russos tinham sido mortos até à data, um número que corresponde aproximadamente às estimativas ucranianas, uma vez que por cada soldado morto há vários feridos.

Entre 462.000 e 728.000 soldados russos foram mortos, feridos ou capturados até meados de junho, avançou o The Economist em julho, citando documentos do Departamento de Defesa dos EUA então divulgados.

Embora nenhuma das partes publique regularmente dados oficiais sobre as suas próprias baixas, no segundo aniversário da invasão, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que 31.000 soldados ucranianos tinham morrido até fevereiro.