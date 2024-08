Viktor Gyökeres foi hoje eleito melhor jogador da I Liga de futebol em 2023/24, após ter contribuído com 29 golos e nove assistências em 32 encontros para o 20.º título de campeão nacional do Sporting.

"Obrigado pelo apoio da equipa, do 'staff', dos adeptos e também dos adversários, que puxam pelo melhor de mim. Foi um grande ano e espero que este ainda seja melhor. Segredo? Foi tentar ouvir o mais possível o treinador [Rúben Amorim]", reagiu o avançado sueco, de 26 anos, ao discursar na gala Liga Portugal Awards, na Alfândega do Porto.

Viktor Gyökeres foi o mais votado pelos treinadores e capitães dos 18 clubes primodivisionários, sucedendo ao médio internacional português Otávio, que tinha sido distinguido em 2022/23, antes de trocar o FC Porto pelo vice-campeão saudita Al Nassr, orientado pelo luso Luís Castro e com Cristiano Ronaldo no plantel.

Além do galardão de jogador mais valioso e da presença no 'onze' ideal, o internacional sueco foi o melhor marcador da I Liga em plena época de estreia no futebol português, ao qual chegou no verão passado, oriundo do Coventry, do segundo escalão inglês, por 20 milhões de euros (ME) fixos, mais quatro ME em objetivos.

Sucessor nessa distinção do iraniano Mehdi Taremi, ex-avançado do FC Porto, o reforço mais caro da história do Sporting foi o 15.º atleta 'leonino' a dominar a tabela de 'artilheiros' numa edição da prova, após Fernando Peyroteo (seis prémios), Soeiro, Héctor Yazalde e Liedson (todos com dois) ou Vasques, João Martins, Ernesto Figueiredo, Rui Jordão, Manuel Fernandes, Paulinho Cascavel, Jorge Cadete, Mário Jardel, Bas Dost e Pedro Gonçalves (um cada), figura em 2020/21, no primeiro cetro em 19 anos.

Viktor Gyökeres teve impacto em quase 40% da produção ofensiva dos campeões nacionais nas diversas competições em 2023/24, ao juntar 43 tentos e 14 assistências em 50 encontros, tendência mantida no arranque de 2024/25, fruto de seis remates certeiros e três passes para golo nas primeiras quatro partidas oficiais.

A segunda edição da gala Liga Portugal Awards arrancou às 19:00, na Alfândega do Porto, sob organização da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), premiando as melhores individualidades do futebol nacional na temporada passada.