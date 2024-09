Festival Primavera Sound cancela edições deste ano na América Latina

O festival Primavera Sound cancelou as edições previstas este ano na Argentina e no Brasil, e o Primavera Day no Uruguai e no Paraguai, devido a "dificuldades externas" para realizar o evento "ao nível que o público merece".

De acordo com a organização do festival, em comunicado citado pela agência EFE, os planos de concretizar as edições deste ano em Buenos Aires (em 23 e 24 de novembro) e São Paulo (30 de novembro e 01 de dezembro) e os Primavera Day em Montevideu (21 de novembro) e Assunção (29 de novembro) "infelizmente terão de esperar".

"Como comprovado em 2022 e 2023, com a nossa chegada à América Latina em vários territórios e formatos, qualquer evento Primavera Sound baseia-se em rigorosos padrões de qualidade onde quer se que realize", lê-se no comunicado.

De acordo com a organização, há um "nível de autoexigência em termos artísticos, organizacionais e de produção" que consolidou o Primavera Sound "na primeira linha de festivais de música de todo o mundo".

"As circunstâncias atuais levam-nos a anunciar que o Primavera Sound não irá realizar-se na América Latina em 2024, devido a dificuldades externas que nos impedem de realizar os eventos ao nível que o público, que tanto nos tem apoiado, merece", refere a organização.

De acordo com o diretor do Primavera Sound, Alfonso Lanza, trata-se de uma decisão "difícil, tomada após muitos meses de trabalho e de tentar por várias vias poder realizar os eventos com garantias, especialmente na conjuntura da indústria musical dos seus desafios".

"Uma vez esgotadas todas as possibilidades, temos que ser prudentes e colocar agora toda a nossa energia em planos futuros", referiu Alfonso Lanza.

O primeiro festival Primavera Sound realizou-se em 2001, em Barcelona, onde acontece anualmente desde então, com exceção dos anos da pandemia da covid-19.

Em 2012 o festival chegou ao Porto, acontecendo desde então anualmente no início de junho no Parque da Cidade.

Dez anos depois, o Primavera Sound expandiu-se até aos Estados Unidos da América, Chile, Argentina e Brasil. No ano passado realizou-se pela primeira vez no Paraguai.