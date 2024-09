'Drive in: cinema ao volante' regressa ao MadeiraShopping

Entre os dias 9 e 13 de Setembro, de segunda a sexta-feira, o parque de estacionamento do MadeiraShopping volta a transformar-se numa autêntica sala de cinema ao ar livre, com cinco filmes para serem vistos no conforto do carro.

A iniciativa, 'Drive in: cinema ao volante', de entrada gratuita, decorre às 20h30 no parque de estacionamento coberto do Piso 2, onde é ainda possível usufruir do serviço de restauração, para não faltarem os melhores snacks a acompanhar a sessão.

Em nota enviada pelo comercial é explicado que esta 7.ª edição arranca na segunda-feira com o thriller de acção 'Poker Face', protagonizado RZA, Liam Hemsworth, Russell Crowe, Elsa Pataky, Jacqueline McKenzie. "É só esticar o tapete vermelho, estacionar e desligar o motor para uma experiência cinematográfica como nos velhos tempos".

No dia seguinte, o drama 'Anatomia de uma Queda' promete dividir a audiência até ao fim com um guião que desafia a mente. Antoine Reinartz, Samuel Theis, Milo Machado Graner, Swann Arlaud e Sandra Hüller dão vida a este enredo intenso, onde a linha entre o acidente, o suicídio e o homicídio se torna cada vez mais ténue.

Na quarta-feira, o cinema nacional brilha com a comédia romântica 'Podia ter Esperado por Agosto', realizada e protagonizada por César Mourão, que interpreta Xavier, um sacristão de uma aldeia no Soajo que se apaixona pela neta de um vizinho e promete levar a audiência às lágrimas com a sua mistura de humor e emoção.

Dia 12 de setembro, o filme 'Em Fuga' traz adrenalina ao público com Lena Headey, Sam Worthington e Dean Scott Vazquez, onde Gypsy, uma dançarina de bar burlesco, embarca numa missão intensa para salvar o filho do vizinho, ameaçado por um antigo amante, após testemunhar o assassinato dos pais do menino.

O 'Drive-In Cinema' termina na sexta-feira com a comédia francesa 'OH LÁ LÁ!' que explora a dinâmica entre duas famílias com origens muito distintas que se encontram para celebrar o noivado dos filhos, no entanto descobrem segredos inesperados através de um teste de ADN. As personagens principais são interpretadas por Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testud e Marianne Denicourt.

"Esta edição promete conquistar os visitantes pelas propostas cinematográficas de estilos tão diversificados, mas também pelo estômago, já que estará disponível um serviço de restauração no carro – com restaurantes e menus aderentes", esclarece o MadeiraShopping.

Além dos lugares de estacionamento, o MadeiraShopping vai dispor de uma zona com 100 cadeiras para quem preferir assistir ar livre. As sessões não requerem reservas, estando limitadas à capacidade disponível e tendo como critério a ordem de chegada.

O 'Drive-In Cinema' faz parte da iniciativa 'Cultura no Centro', um projecto da Sonae Sierra, que tem como objectivo apoiar artistas e entidades de âmbito cultural, assim como tornar a cultura acessível a todos os portugueses.

Calendário das sessões de cinema

Segunda-feira, 9 de setembro, às 20h30: 'Poker Face'

Terça-feira, 10 de setembro, às 20h30: 'Anatomia de uma Queda'

Quarta-feira, 11 de setembro, às 20h30: 'Podia ter Esperado por Agosto'

Quinta-feira, 12 de setembro, às 20h30: 'Em Fuga'

Sexta-feira, 13 de setembro, às 20h30: 'OH LÁ LÁ!'