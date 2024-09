Lançada música do filme de Bollywood gravado na Madeira

Uma das músicas que fazem parte do filme de Bollywood- 'Yudra' foi lançada esta segunda-feira, 2 de Setembro. O 'videoclip' da música 'Saathiya' conta com imagens do Algarve, Costa Norte da Madeira e Funchal.

A Região Autónoma da Madeira serviu de cenário, pela primeira vez, para a rodagem de um filme de Bollywood (indústria do cinema na índia). A película, a cargo da empresa All Around Globe, começou a ser rodada em Julho de 2021.

'Yudra' vai estrear a 20 de Setembro nos cinemas.

As imagens no vídeo estão no Three House Rooftop, edifício Oudinot.