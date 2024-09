O madeirense Miguel Nóbrega vai jogar na Polónia

Miguel Nóbrega, defesa-central madeirense de 24 anos, vai jogar no Piast Gliwice, actual segundo classificado da I Liga da Polónia, por empréstimo do Rio Ave.

O central ainda foi titular no Rio Ave, clube que representava desde 2022, na primeira jornada da I Liga com o Sporting, mas depois perdeu espaço nas opções do treinador Luís Freire, motivo pelo qual aceitou esta mudança para o estrangeiro.

Esta é a segunda experiência fora de Portugal do jovem madeirense – na temporada 2020/2021 jogou nos suíços do Grasshoppers por empréstimo do Benfica- que dividiu a sua formação pelo Marítimo, Nacional e Benfica.