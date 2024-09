"Miguel Albuquerque tem medo do Parlamento e da verdade"

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) acusou esta terça-feira o presidente do Governo Regional de "inconsequente" com a sua própria palavra ao assumir publicamente que não permitirá o escrutínio directo do Parlamento, no âmbito da audição parlamentar sobre os incêndios que durante 12 dias lavraram em vários concelhos da Região.

Albuquerque não vai à audição parlamentar Presidente do Governo Regional alega cumprir o que está no Regimento

Já nada o surpreende em Miguel Albuquerque. Está com medo de ir à Assembleia, por que razão? Será por saber que cometeu erros graves, apesar de continuar a vender a ‘estratégia de sucesso’ enquanto dezenas de famílias, apavoradas e em sofrimento, passaram noites e dias sem dormir e ele refestelava-se no bem-bom, no areal do Porto Santo? Élvio Sousa, secretário-geral do JPP

O líder parlamentar do JPP não resiste a classificar de "incomensurável falta de respeito" a decisão de Albuquerque para com os madeirenses e porto-santenses, e alerta para a necessidade de "o povo ir tomando nota dos comportamentos inconsequentes" do líder do executivo.

Élvio Sousa diz que "a memória é uma traição para Miguel Albuquerque". E explica porquê: "Este Miguel Albuquerque será o mesmo que, em 2017, disse à jornalista Maria João Avilez que ‘os debates tinham algumas caraterísticas anglo-saxónicas, como eu gosto, democracia com dialética de frontalidade (…). Democracia é confronto (…), aprecio o confronto (…), deve esclarecer-se o cidadão’?"

"Onde está este Miguel Albuquerque?", pergunta o dirigente do JPP, recordando que, em 2019, o líder do PSD e do Governo, na abertura da Sessão Legislativa, classificava o Parlamento como "o alicerce e a base da nossa representatividade política (…)". E que o seu governo "valoriza e reconhece o papel fundamental deste Parlamento no debate democrático, bem como na discussão das questões essenciais que dizem respeito ao presente e ao futuro da Região".

O JPP recupera declarações de Albuquerque, do passado fim-de-semana, durante a visita à Festa do Bom Jesus da Ponta Delgada onde afirmou que "se querem um líder do governo a deambular consoante aquilo que se diz na internet ou os gostos momentâneos da opinião pública, nós ficamos sem rumo", referiu Albuquerque.

Élvio Sousa aproveita a deixa para lançar uma questão: "Que rumo têm os madeirenses liderados por alguém que recusa ir à Assembleia debater o que correu mal com uma tragédia, a fugir com medo de enfrentar a realidade, que mente e se contradiz constantemente? É por isto que o JPP tem insistido em que Albuquerque não é uma pessoa de confiança, e os sinais desse comportamento são cada vez mais visíveis e preocupantes".