Seis jovens vão representar Portugal em concurso de ciência na Polónia

Uma solução para tratar feridas na pele e uma alternativa para detetar a glicemia são os dois projetos de seis jovens cientistas que vão representar Portugal no "maior concurso de ciência da Europa", revelou hoje a Fundação da Juventude.

Em comunicado, a Fundação da Juventude esclarece que os dois projetos, vencedores do Concurso Nacional de Jovens Cientistas e da Mostra Nacional de Ciência, vão representar Portugal na 35.ª edição do EUCYS - EU Contest for Young Scientists.

No concurso, que decorre de 09 a 13 de setembro na cidade polaca de Katowice, participam 94 projetos e mais de 150 jovens cientistas de 40 países, com idades entre os 14 e 20 anos.

Na Polónia, Ana Francisca Martins, Beatriz Costa Garcia e Inês Fonseca Braz, do Colégio Valsassina, em Lisboa, vão apresentar uma solução para o tratamento de infeções bacterianas localizadas, "particularmente relevante no contexto das bactérias resistentes a antibióticos".

A solução desenvolvida, intitulada "Skinphage", usa um vírus capaz de infetar bactérias (bacteriófago) numa solução a utilizar em pensos e gazes.

Sob a coordenação do professor João Gomes, as três estudantes aplicaram a solução para eliminar focos de infeção pela bactéria E.Coli, presente no trato intestinal e fezes de seres humanos e de animais.

A par do "Skinphage", na Polónia vai ser também apresentado o projeto "Power-2-Sense Glucose", das estudantes Mafalda Pinto, Matilde Pinto e Simone Pinto, do Colégio Luso-Francês, no Porto.

Coordenadas pela professora Rita Rocha, as três estudantes desenvolveram uma alternativa "mais sustentável e mais barata do que os atuais métodos de deteção e medição da glicemia".

A solução é composta por um biossensor de papel, que incorpora uma biocélula de combustível, capaz de produzir energia na gama dos submicrowatts e num valor diretamente proporcional à glicemia.

Os resultados da 35.ª edição do EUCYS são conhecidos na sexta-feira na cerimónia oficial de encerramento da competição.

No ano passado, a delegação portuguesa venceu o primeiro prémio com o projeto SPIDER-BACH2, dos estudantes Afonso Nunes, Inês Cerqueira e Mário Onofre.