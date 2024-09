Detido suspeito de manter uma mulher em cativeiro mais de cinco anos na Polónia

Um homem de 35 anos foi detido na Polónia suspeito de manter uma mulher em cativeiro e de ter abusado dela durante mais de cinco anos, numa aldeia perto de Glogow, anunciaram procuradores.

Segundo os procuradores da cidade de Legnica, o homem foi detido sob acusações de sequestro e abusos físicos e mentais com "crueldade especial" de que foi vítima uma mulher, agora com 30 anos.

Os abusos começaram em janeiro de 2019 e duraram até à semana passada na aldeia de Gaiki, perto de Glogow, a quase 400 quilómetros da capital, Varsóvia.

As autoridades sustentam que a mulher, com acesso limitado a comida e bebida, foi mantida num edifício sem aquecimento, sem água nem instalações sanitárias, tendo sido abusada, sexual e fisicamente, de forma repetida.

O suspeito terá ainda humilhado e controlado a vítima, que manteve isolada, tirando-a do edifício apenas com um capuz, noticiou a Associated Press.

Meios de comunicação social de Glogow referem que o detido manteve a mulher presa num barracão na quinta da sua família e os pais do suspeito não teriam conhecimento da situação.

O homem foi detido após ter levado a vítima ao hospital, na terça-feira, para tratamento de uma luxação no ombro. Na unidade, a mulher alertou a equipa para a sua situação.

O suspeito foi interrogado e nega as acusações, adiantaram os procuradores.

Se for condenado, o homem poderá apanhar uma pena de prisão até 25 anos.