Turistas saltam barreira para tirar fotografias no Faial

Vários turistas desrespeitaram a sinalização colocada no Faial e saltaram a barreira para tirar boas fotografias no Miradouro do Guindaste.

A situação, que ocorreu na passada sexta-feira, foi alvo de críticas por parte de alguns madeirenses, que lamentam o facto de os estrangeiros colocarem a vida em perigo, assim como a vida de quem os vai salvar caso ocorra um acidente.

Tal como o DIÁRIO noticiou, esta situação tem sido recorrente na Região. Prova disso foi o facto de mais de duas dezenas de turistas terem sido identificados na Madeira por circularem em percursos pedestres que estavam encerrados devido ao incêndio que lavrou durante 13 dias na ilha.