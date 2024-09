‘Ser-Generativo’ com Pedro Alves da Veiga amanhã na Galeria Tratuário

É já amanhã, pelas 17 horas, que Pedro Alves da Veiga estará na Galeria Tratuário (na Rua da Carreira, no Funchal), para a conferência ‘Ser-Generativo’, sobre a exposição homónima, patente naquela galeria até dia 13 de Setembro.

A conferência contará com a moderação e intervenção de Hernando Urrutia, curador da exposição e diretor do projecto Digitalab - Laboratório de Estéticas Digitais (Novos Média

- Média-Arte Digital) e, ainda, com a participação de Maurício Marques, presidente do conselho de administração da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica.

‘Ser-Generativo, de Pedro Alves da Veiga, é uma exposição de arte generativa, arte criada com código, usando algoritmos que determinam as transformações mediante variadas técnicas computacionais,

Na conferência desta sexta-feira serão discutidas todas as obras expostas, “através de pontos de vista técnicos, estéticos e funcionais, bem como a evolução que muitas das peças registaram em função da presente exposição, que apresenta na sua génese um renascimento do Ser, gerado também a partir de processos generativos de novas narrativas de estéticas digitais no processo generativo, como SER gerador de conhecimentos que, por sua vez, se dispõem a incitar novos olhares, que procuram gerar debates sobre problemas associados à subjetividade, consciência e à construção da cultura na nossa sociedade, como parte de uma geração que procura a mudança na perspectiva de uma evolução do Ser humano”, pode ler-se na nota remetida às redacções.

O evento é de entrada é livre.

Sobre o autor

Pedro Alves da Veiga é um artista transdisciplinar e académico português. É licenciado em Engenharia Informática (Universidade Nova de Lisboa), pós-graduado em Estudos Avançados de Arte Digital (Universidade Aberta) e doutorado em Média-Arte Digital (Universidade Aberta e Universidade do Algarve).

Após uma carreira empresarial de duas décadas em web design e sistemas de informação, incluindo o lançamento e venda de duas empresas de TI e vários prémios de multimédia e web design, é actualmente professor na Universidade Aberta, em Lisboa, onde também é subdirector do programa de doutoramento em Média-Arte Digital.

Os seus interesses de investigação incluem o artivismo dos novos media, curadoria de arte digital e os impactos das economias da experiência, atenção e ubiquidade nos ecossistemas da média-arte digital.

Pedro Alves da Veiga desenvolve as suas obras usando programação criativa, assemblage de media mistos, sistemas generativos multimédia, sustentando-se no trabalho teórico sobre a/r/cografia – uma metodologia criativa baseada em artes digitais.

As suas obras de arte são uma investigação sobre representações de factos e situações, bem como traduções de ideais e intervenções, materializadas de forma optimizada através da média-arte digital.

As suas obras foram exibidas em Portugal, Brasil, Espanha, França, Itália, Holanda, Roménia, Rússia, China, Tailândia e EUA.