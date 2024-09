Incêndio junto a supermercado no Estreito de Câmara de Lobos

Um incêndio deflagrou, ao final da tarde deste domingo, nas proximidades do supermercado Vera Cruz, no sítio do Calvário, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. A coluna de fumo provocada pelas chamas é visível a longa distância, mas não há ainda informações sobre a origem do fogo. As chamas surgiram num terreno baldio, mas na zona existem várias residências.

Foto DR

O DIÁRIO procurou obter informações junto dos Bombeiros de Câmara de Lobos, que as declinaram, por motivo de “protecção de dados”.

Segundo alguns populares que estão no local, o incêndio já está controlado pelos bombeiros.