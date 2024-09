Albuquerque não vai à audição parlamentar

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acaba de confirmar que não irá ao Parlamento para depor no âmbito da audição parlamentar o para o apuramento das responsabilidades políticas no combate aos incêndios que durante semana e meia assolaram a ilha da Madeira.

Albuquerque vai responder por escrito, conforme prevê o Regimento, alegou.

Garantia dada à margem da abertura da final nacional do 'Poliempreende', um concurso de ideias de negócio com projectos desenvolvidos por estudantes, diplomados ou docentes do ensino politécnico.