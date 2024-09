Albuquerque faz tabu sobre candidato

Foi com uma gargalhada que Miguel Albuquerque tentou fugir à questão sobre se a festa do Bom Jesus era um bom momento para divulgar o nome do candidato do PSD às eleições autárquicas que decorrem em 2025. O líder social-democrata hesitou tendo a seu lado o vice do município, Fernando Góis, de quem se diz reunir a simpatia de Albuquerque e suceder José António Garcês.

“Primeiro vamos aprovar o Orçamento [Regional]”, escusou-se sob pena de ser precipitado com o anúncio. “Não tenho receio nenhum em divulgar mas não vou dizer porque há regras na política e que devem ser cumpridas, uma delas é aquilo que classificou de “timing” ideal para revelar candidatos.

As palavras aconteceram esta tarde à margem da eucaristia do Bom Jesus que acontece na Ponta Delgada