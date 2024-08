ISAL organiza 8.ª 'Erasmus+ Staff Training Week'

A 8.ª edição da 'Erasmus+ Staff Training Week', organizada pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), vai realizar-se nos próximos dias 2 e 6 de Setembro.

Este evento, promovido no âmbito do programa Erasmus+, é organizado anualmente pelo ISAL e pretende estimular o debate entre colaboradores dos Gabinetes de Relações Internacionais de Instituições de Ensino Superior europeias.

A 8.ª edição conta com a participação de mais de uma dezena de representantes de diferentes Instituições de Ensino Superior, oriundos da Alemanha, Espanha, Estónia, Polónia e Roménia.

Ao longo de uma semana, os representantes participarão de um seminário de Gestão de Projectos na Europa, um crash course de língua portuguesa, debates temáticos, visitas de estudo de carácter cultural e momentos de networking.

"É neste ambiente multicultural e de aprendizagem entre pares que a 'Erasmus+ Staff Training Week' ambiciona fomentar a cooperação internacional e a partilha de boas práticas no contexto do Programa Erasmus+", refere a organização.

Na próxima segunda-feira, dia 2 de Setembro, pelas 14h30, decorre a sessão solene de abertura do evento, a ter lugar no auditório do ISAL. A sessão, será presidida pela vice-directora geral do ISAL, Sancha de Campanella, e vai contar com as intervenções de Margarida Neto, directora de Serviços dos Assuntos Jurídicos, Institucionais e Externos, em representação da Direcção Regional dos Assuntos Europeus, e Carla Berenguer, directora de serviços de Apoio à Juventude, em representação da Direcção Regional de Juventude.